Ligue 1, Monaco vittorioso di misura: battuto per 2-1 il Nantes

Successo di misura per il Monaco sul campo del Nantes. Decisive per la vittoria dei monegaschi le reti realizzate da Maripan e Volland, mentre nel finale Emond aveva provato ad accorciare le distanze per i padroni di casa. Con questo risultato il Monaco conserva il quarto posto a -3 dal PSG terzo e a -6 dal primo posto occupato dal Lille. Il Nantes resta invece in cattive acque, con 18 punti e al terzultimo posto della Ligue 1.