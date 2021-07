Lione, Aouar assente alle prime sedute. Caso di mercato? Il giocatore: "Ero ricoverato"

Nessun caso Aouar a Lione. Il centrocampista francese ha spiegato il motivo della sua assenza alle prime sedute di allenamento della nuova stagione. Molti avevano collegato la notizia con la volontà del giocatore di lasciare il club del presidente Aulas, ma è stato lo stesso Aouar a spegnere immediatamente le voci: "Ancora una volta sono uscite fake news sui social. Di solito non rispondo ma stavolta lo faccio: sono stato ricoverato in ospedale. Adesso sto molto meglio e sono pronto per la nuova stagione. Grazie a chi mi ha sempre sostenuto. Forza OL".