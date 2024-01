Ufficiale Lione, esperienza in Bundesliga per Alvero: il centrocampista firma con il Werder Brema

Cessione per il Lione. La formazione francese ha infatti annunciato la partenza del giovane Skelly Alvero al Werder Brema. Nuova avventura in Bundesliga per il centrocampista classe 2002 che in stagione ha collezionato 8 presenze realizzando un gol in campionato nella partita pareggiata contro il Metz. Adesso una nuova avventura in Germania per il ragazzo con la possibilità di trovare più spazio e contribuire a migliorare la posizione in graduatoria del team biancoverde allenato da Ole Werner.

I dettagli dell'operazione

L’operazione si è conclusa in queste ore sulla base del prestito oneroso di 250mila euro, informa il club con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. La formazione tedesca, che occupa l'undicesima posizione in classifica, avrà al termine della stagione anche la possibilità di riscattare il giocatore per una cifra di 6 milioni e 250mila euro. Il Lione, qualora andasse in porto la cessione definitiva a fine stagione, manterrebbe una percentuale su una futura rivendita che va dal 15% al 20% dell’importo complessivo.

Questo il post pubblicato sui social che certifica la cessione: