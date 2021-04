Lione, Garcia ci crede: "Se battiamo il Monaco, tutto sarà ancora possibile"

Il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa all'anti-vigilia del match contro il Monaco: "Se vinciamo contro il Monaco, tutto sarà ancora possibile. Ma deve essere fatto adesso. Non credo ci sia un problema fisico. Stiamo lavorando per mantenere i giocatori mentalmente freschi. Con la palla va molto meglio. Devi essere in grado di essere più continuo e costante durante tutta la partita. Dimostreremo che possiamo vincere contro qualsiasi squadra. Dobbiamo riuscire ad essere più regolari. Spesso è un fattore psicologico".