Lione, Lopes: "E' una settimana decisiva per noi. Domenica daremo tutto"

Il portiere del Lione Anthony Lopes ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Monaco: "Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza della situazione. Sarebbe una rivincita soprattutto per noi stessi. Andremo a casa carichi per avvicinarci a loro ma fino a un certo punto. E’ una partita decisiva ma non è tutto finito. Domenica dovremo dare tutto. E' stato difficile dopo la sconfitta contro il Lille. E' una settimana decisiva per noi. Niente è finito".