Ufficiale Lione, Tolisso rinnova fino al 2029: "Era naturale continuare con il mio club del cuore"

Tolisso prolunga il suo contratto con il Lione fino al 2029. Il capitano dell'OL ha spiegato le ragioni della scelta, ribadendo il forte legame con il club.

Il Lione blinda uno dei suoi simboli. Il club francese ha annunciato il rinnovo di contratto di Corentin Tolisso, che ha prolungato il proprio legame con l'OL per altre due stagioni. Il centrocampista e capitano della squadra resterà così in biancorosso fino al 30 giugno 2029, confermando la volontà di proseguire un percorso iniziato nel settore giovanile e ripreso nel 2022 dopo l'esperienza al Bayern Monaco. Una notizia accolta con entusiasmo dalla società e dai tifosi, che potranno continuare a fare affidamento su uno dei leader dello spogliatoio.

"Continuare qui era la scelta più naturale"

Nel commentare il rinnovo, Tolisso ha ribadito il profondo legame con il club: "Per me era ovvio continuare l'avventura con il mio amato club. Indossare questa maglia ed essere il capitano di questa squadra è motivo di grande orgoglio. Amo il ruolo che ricopro all'interno del gruppo, sia in campo che con i giocatori più giovani". Il centrocampista ha poi elogiato il lavoro svolto con l'allenatore e si è detto fiducioso nel nuovo corso societario guidato da Michele Kang, Michael Gerlinger e Matthieu Louis-Jean.

Dal vivaio al ritorno da leader

Entrato nelle giovanili del Lione nel 2007, a soli 13 anni, Tolisso ha esordito in prima squadra prima del trasferimento al Bayern Monaco nel 2017. Cinque anni più tardi è tornato all'OL, diventando rapidamente uno dei punti di riferimento della squadra. Nel comunicato ufficiale, il club ha sottolineato come il campione del mondo francese rappresenti una figura fondamentale per il gruppo, grazie al suo impegno, alla sua professionalità e al contributo quotidiano nella crescita dei giovani talenti.