Rendimento super col Lione, Tolisso sogna la nazionale: "È passato tanto tempo..."

Corentin Tolisso continua a essere uno dei protagonisti della stagione dell’Olympique Lione. Il centrocampista francese è andato nuovamente a segno ieri, realizzando su rigore il gol dell’1-1 contro il Paris FC nella 25ª giornata di Ligue 1. Una rete importante che conferma il momento positivo del capitano dei Gones, autore finora di prestazioni eccellenti.

A tre mesi dal Mondiale, il campione del mondo 2018 non nasconde il desiderio di tornare a vestire la maglia della nazionale francese, da cui manca dal 2021. "Dirò la stessa cosa che ho detto altre volte: certo che voglio tornarci", ha spiegato ai microfoni di Ligue 1+. "È passato molto tempo dall’ultima convocazione. Lavoro ogni giorno per questo, è uno degli obiettivi della mia stagione e sono determinato".

Tolisso sa però che la strada passa prima di tutto dalle prestazioni con il club: "So che devo fare bene con il mio club e che la squadra deve ottenere risultati per avere una possibilità. Questo però non mi impedisce di crederci. Faccio tutto il possibile per esserci. E se alla fine non succederà, non avrò rimpianti". L'ex Bayern ieri è partito dalla panchina, una scelta dettata soprattutto dalla stanchezza accumulata nelle ultime settimane. Con 29 partite disputate tra tutte le competizioni, 11 gol e 3 assist, sta vivendo una stagione molto intensa. "Dopo la partita contro il Lens ero davvero al limite fisicamente. Sentivo che poteva succedere qualcosa da un momento all’altro. Se fossi partito titolare non sarei stato al 100%", ha ammesso.

Entrato al 59', Tolisso si è preso la responsabilità del rigore decisivo: "Non ero soddisfatto della mia partita, ma non volevo che i compagni mi vedessero mollare. Sono il capitano e devo dare l’esempio. Era importante assumermi la responsabilità del penalty".