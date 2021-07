Lionel Messi trascina l'Argentina in semifinale di Copa América e Olé lo esalta: "Semi-Dio"

"Semi-Dios". Diario Olé esalta così in prima pagina l'ennesima prestazione strepitosa di Lionel Messi, che stanotte ha trascinato l'Albiceleste in semifinale di Copa América. È stata proprio La Pulga, difatti, a inventare gli assist per i gol di De Paul e Lautaro Martinez, prima di chiudere la contesa al 93' con una perla su calcio di punizione. Gesta da "Semi-Dio", come titola il noto quotidiano questa mattina in Argentina.