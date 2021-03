Lipsia, Adams: "Non sottovalutare il Liverpool, restiamo sfavoriti. Domani sarà dura"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, prima del match contro il Liverpool, l'attaccante del Lipsia Tyler Adams ha commentato: "Anche se gli ultimi risultati in campionato non sono stati del tutto soddisfacenti, il Liverpool non è diventato vulnerabile. Non dobbiamo assolutamente sottovalutarli. Non è facile essere sempre al top e soprattutto starci, nemmeno per il Liverpool. Restiamo sfavoriti, anche se le nostre prestazioni nelle ultime settimane sono state buone e abbiamo acquisito molta fiducia in noi stessi. Sarà dura".