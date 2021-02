L'Arsenal cerca il vero Willian. Rendimento insufficiente, la leggenda Adams si scaglia contro Edu

Il rendimento di Willian fa discutere in casa Arsenal. Il brasiliano, arrivato a parametro zero in estate dopo la scadenza del suo contratto con il Chelsea, avrebbe dovuto essere l'uomo in più per Arteta ma il suo acquisto si sta rivelando un flop. Zero reti in 22 partite disputate, un contributo praticamente nullo dato alla stagione dei Gunners, che non navigano in acque tranquille. E qualcuno, come la leggenda Tony Adams, si fa delle domande: "Perché è stato ingaggiato? In più di un'occasione mi sono scagliato contro il suo arrivo. Edu è inesperto e si affida agli agenti per acquistare i giocatori. Willian e Cedric sono dello stesso agente, è strano. Abbiamo tanti giovani calciatori inglesi che stanno crescendo, affidiamoci a loro!".