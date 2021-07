Tony Adams. "Orgoglioso di Southgate, finalmente può dimenticare il rigore di Euro '96"

Tony Adams, capitano dell'Inghilterra a Euro '96, ha fatto i complimenti all'ex compagno Gareth Southgate, passato dal rigore sbagliato nella semifinale contro la Germania di 25 anni fa alla conquista della prima finale europeo nella storia dei Three Lions: "Sono molto orgoglioso di lui, orgoglioso di tutti i ragazzi", ha detto a Good Morning Britain. "Sì, 25 anni fa siamo arrivati ​​in semifinale, ci siamo avvicinati, siamo usciti ai rigori ed è bello oggi vedere Gareth vincere a Wembley. Sono molto orgoglioso di lui. Gli ho mandato un messaggio l'altro giorno per congratularmi con lui, mi sentivo così orgoglioso di essere suo amico. Mi ha scritto una bellissima risposta: 'Grazie a Dio, mia mamma e mio papà non devono sopportare più tutto quel dolore'. Era più preoccupato per la sua famiglia, per le bastonate che hanno preso. Ora possono lasciare tutto alle spalle e dimenticarlo. Sta creando una nuova storia, un nuovo percorso per i giovani giocatori. La maggior parte di loro non era nata quando ha sbagliato quel rigore".