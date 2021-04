live Bundesliga - Bayern raggiunto nel finale, poker di Eintracht e Lipsia

17.30 - Terminate le quattro gare di Bundesliga in programma alle 15.30: sorprende il pareggio del Bayern Monaco, reduce dalla sfida di Champions League di questa settimana contro il PSG. Poker di Eintracht e Lipsia rispettivamente contro Wolfsburg e Werder Brema, mentre pareggiano 2-2 Herta Berlino e Borussia Monchengladbach. Restate collegati su TMW per tutti gli approfondimenti e per gli altri match del weekend.

BAYERN MONACO-UNION BERLINO 1-1

17.22 - Fine partita.

86' - GOOOOOL! PAREGGIO DELL'UNION BERLINO! Ingvartsen subentrato a gara in corso gela la capolista con un tiro da distanza ravvicinata sull'imbeccata di Andrich.

68' - GOOOOOL! SI SBLOCCA FINALMENTE IL BAYERN! La rete è di Musiala sull'assist del solito Muller.

16.36 - Inizia la ripresa.

16.17 - Fine primo tempo.

10' - Partita col piede sull'acceleratore la squadra di casa. Si difende con ordine la formazione ospite.

15.30 Inizia la gara!

EINTRACHT FRANCOFORTE-WOLFSBURG 4-3

17.23 - Fine partita.

85' - AUTOGOL DI TUTA! ACCORCIA IL WOLFSBURG NEL FINALE!

61 '- GOOOOOOL! L'EINTRACHT ALLUNGA! Durm aggancia in area una palla vagante e senza troppe esitazioni infila in rete la sfera del poker.

54'- GOOOOOOL! EINTRACHT DI NUOVO AVANTI! André Silva si mette in proprio stavolta e scarica a rete un bel tiro sul quale il portiere avversario non può nulla.

46' - GOOOOOL DEL WOLFSBURG! Weghorst trova il pareggio ad inizio ripresa grazie ad un tiro deviato sull'assist di Baku.

16.35 - Inizia la ripresa.

16.17 - Fine primo tempo.

27' - GOOOOOOL! FRANCOFORTE IN VANTAGGIO CON JOVIC! Assist dell'ex Milan André Silva per l'attaccante che da posizione favorevole fa secco il portiere avversario.

20' - OCCASIONE PER IL WOLFSBURG! Baku aggancia un buon pallone in area e calcia senza pensarci due volte, ma un prodigioso intervento di un avversario in scivolata gli nega la gioia della doppietta.

8' - GOOOOOOL! PAREGGIO DELL'EINTRACHT! Lancio di Durm a premiare l'inserimento di Kamada, il cui tiro si insacca nell'angolino! Reazione immediata.

7' - GOOOOOOL DEGLI OSPITI! Bote Baku aggancia aggancia un buon suggerimento e lascia partire un tiro che non lascia scampo al portiere avversario anche grazie alla complicità del palo!

15.30 Inizia la gara!

HERTHA BERLINO-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-2

17.28 - Fine partita.

50' - GOOOOL! PAREGGIO DELL'HERTA BERLINO! La firma è di John Cordoba e viene convalidato dal VAR dopo un controllo sulla posizione del calciatore.

16.38 - Inizia la ripresa.

16.21 - Fine primo tempo.

37' - GOOOOOOL DEL BORUSSIA! Stindl dal dischetto supera il portiere avversario e porta in vantaggio i suoi.

28' - GOOOOOOL! PAREGGIO DEL BORUSSIA! Plea è bravo a presentarsi a tu per tu con il portiere avversario e a trafiggerlo con un tiro preciso.

23' - GOOOOOOOL! VANTAGGIO DELL'HERTA! Tocco di prima intenzione di Ascacibar che non lascia scampo a Sippel, entrato dopo l'espulsione di Sommer.

13' - ESPULSO SOMMER! Ospiti in inferiorità numerica dopo il brutto fallo del portiere.

15.30 Inizia la gara!

WERDER BREMA-LIPSIA 1-4

17.21 - Fine partita.

64' - GOOOOOL! POKER DEL LIPSIA! L'assist di Henrichs è un vero cioccolatino e Sabitzer non può che arrotondare il risultato da posizione favorevole.

61' - GOOOOOL! ACCORCIA LE DISTANZE IL WERDER! Freddo Rashica su calcio di rigore.

16.35 - Inizia la ripresa.

16.20 - Fine primo tempo.

41' - GOOOOOOL ANCORA DEL LIPSIA! DOPPIETTA DI SORLOTH! Bell'assist di Orban per il calciatore norvegese che dimostra buona freddezza sotto porta.

32' - GOOOOOOOL DEL LIPSIA! SORLOTH! Raddoppio della squadra ospite con un colpo di testa su lancio Nkunku.

24' - GOOOOOOL! DANI OLMO! Tutto solo il calciatore ospite sull'assist di Kampl al termine di una ottima azione del Lipsia. Gran gol, ma quanto spazio.

13' - OCCASIONE PER IL LIPSIA! Kluivert aggancia un cross nell'area piccola e calcia a botta sicura, ma il suo tiro termina di poco a lato.

15.31 Inizia la gara!

15.20 - Queste le gare in programma alle 15.30:

Bayern Monaco-Union Berlino

Eintracht Francoforte-Wolfsburg

Hertha Berlino-Borussia Monchengladbach

Werder Brema-Lipsia

15.15 - Gentili amici di TMW, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta Bundesliga di oggi. Nell'anticipo di ieri l'Arminia Bielefeld ha battuto in casa il Friburgo per 1-0. Quattro le gare in programma alle 15.30, sulle quali a breve ci soffermeremo, prima di Borussia-Dortmund Stoccarda delle 18.30. Domani sarà il momento di Schalke 04-Augsburg e Colonia-Mainz, prima del posticipo di lunedì tra Hoffenheim e Bayer Leverkusen.