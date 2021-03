live DIRETTA LIGUE 1 - Cominciano i secondi tempi

vedi letture

LILLE-O.MARSIGLIA 0-0

21.00 COMINCIA IL MATCH

11' - Marsiglia che fa la partita con più convinzione ma finora non sono arrivate grandi occasioni da gol.

25' - Ancora equilibrio in campo. Squadre che non riescono a imporsi l'una sull'altra.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

MONTPELLIER-LORIENT 1-1

21.00 COMINCIA IL MATCH.

9' - RIGORE PER IL LORIENT

9' VANTAGGIO LORIENT - Adrian Grbic segna su rigore e porta avanti gli ospiti dopo nove minuti.

29' PAREGGIA IL MONTPELLIER - L'ex Juve Stephy Mavididi trova il gol del pari con una bella conclusione da buona posizione.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

NANTES-REIMS 1-1

21.00 COMINCIA IL MATCH.

11' - Partita finora molto bloccata, con le due squadre ancora in fase di studio.

15' VANTAGGIO DEL NANTES - Moses Simon insacca di testa un bel cross dalla destra che vale l'1-0.

37' - Reims che sta provando a reagire ma è il Nantes ad aver sfiorato più volte il raddoppio.

40' PAREGGIO DEL REIMS - Ghislain Konan trova il gol del pareggio con una bella girata dall'interno dell'area di rigore.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

STRASBURGO-MONACO 0-0

21.00 COMINCIA IL MATCH.

12' - Monaco che vuole subito imporre il proprio possesso alla partita. Finora però zero conclusioni in porta per la squadra del principato.

34' - Sempre ospiti che fanno la partita ma il gol per ora non arriva.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

20.30 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 21.

20.30 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Giampaolo Gaias, che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi alla ventottesima giornata di Ligue 1. Sono cinque le gare che seguiremo in contemporanea.