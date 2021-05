live DIRETTA LIGUE 1 - Il Lille è campione di Francia

vedi letture

22.57 - Giampaolo Gaias vi saluta e vi augura un buon proseguimento di serata.

22.51 - Retrocedono Nantes, Nimes e Dijon.

22.50 - Il Lille è campione di Francia. Vittoria esterna contro l'Angers per 2-1. Al PSG non basta la vittoria contro il Brest.

ANGERS-LILLE 1-2

COMINCIA IL MATCH

10' AVANTI IL LILLE - Vede il titolo il Lille che si porta avanti al 10' sul campo dell'Angers grazie al gol di Jonathan David.

45' RADDOPPIA IL LILLE - Burak Yilmaz trasforma il rigore con freddezza e sigla il 2-0.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

92' GOL ANGERS - Accorcia le distanza l'Angers con Angelo Fulgini.

FISCHIO FINALE

LENS-MONACO 0-0

COMINCIA IL MATCH

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

FISCHIO FINALE

METZ-O. MARSIGLIA 1-0

COMINCIA IL MATCH

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

97' GOL DEL METZ - Rigore all'ultimo respiro del Metz e vantaggio siglato da Farid Boulaya.

FISCHIO FINALE

NANTES-MONTPELLIER 1-2

COMINCIA IL MATCH

30' GOL DEL MONTPELLIER - Gaetan Laborde insacca il gol del vantaggio dopo che Andy Delort si era fatto parare un rigore.

34' PAREGGIO DEL NANTES - Trova subito il pari il Nantes con Randal Kolo che trova il gol.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

77' OSPITI AVANTI - Elye Wahi trova il gol e porta avanti il Montpellier.

FISCHIO FINALE

LIONE-NIZZA 2-3

COMINCIA IL MATCH

14' GOL DEL LIONE - Padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Karl Toko Ekambi.

30' PAREGGIO DEL NIZZA - Kasper Dolberg trova il gol del pari per gli ospiti.

40' TORNA AVANTI IL LIONE- Karl Toko Ekambi trova la doppietta personale che riporta in vantaggio il Lione.

43' GOL ANNULLATO AL LIONE - Houssem Aouar cala il tris per i padroni di casa ma il suo gol viene annullato per fuorigioco.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

50' PAREGGIO NIZZA - Gli ospiti trovano il pari con il gol di Hassane Kamara.

57' GOL DEL NIZZA - La ribalta il Nizza con il 2-3 di William Saliba.

FISCHIO FINALE

STRASBURGO-LORIENT 1-1

COMINCIA IL MATCH

18' GOL DELLO STRASBURGO - Lionel Carole porta avanti i suoi con un gol a chiusura di un'ottima azione corale.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

56' PAREGGIO DEL LORIENT - Julien Laporte riporta in parità la partita con un gol a chiusura di una bella azione ospite.

FISCHIO FINALE

S. ETIENNE-DIJON 0-1

COMINCIA IL MATCH

39' OSPITI IN VANTAGGIO- Aboubakar Kamara porta avanti il Dijon con un bel gol di destro.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

77' - Il Dijon fallisce un rigore. Moussa Konate calcia il penalty sulla traversa.

FISCHIO FINALE

REIMS-BORDEAUX 1-2

COMINCIA IL MATCH

15' GOL DEL REIMS - Trovano il vantaggio i padroni di casa con il gol di El Bilal Toure.

44' PAREGGIO DEL BORDEAUX - Yacine Adli trova il gol del pari negli ultimi istanti del primo tempo.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

59' GOL OSPITE - Enock Kwateng porta avanti il Bordeaux con un bel destro all'angolino.

FISCHIO FINALE

RENNES-NIMES 2-0

COMINCIA IL MATCH

25' GOL DEL RENNES - Splendido gol di testa di Sehrou Guirassy che porta avanti i padroni di casa sul Nimes.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

50' RADDOPPIO DEL RENNES - Benjamin Bourigeaud trova il gol del 2-0 con un tiro preciso che si infila all'angolino.

FISCHIO FINALE

20.16 - Lille e PSG si contenderanno il titolo in questi ultimi 90 minuti. Lille che precede in classifica i parigini di un solo punto.

20.15 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 21.

20.15 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Giampaolo Gaias, che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi all'ultima giornata di Ligue 1. Sono dieci le gare che seguiremo in contemporanea.