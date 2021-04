Liverpool, attacchi razzisti a 3 giocatori dopo il ko a Madrid: "Troveremo i responsabili"

Il Liverpool denuncia tre casi di razzismo nei confronti dei suoi giocatori. Le vittime degli attacchi social sono Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané e Naby Keita. Il club si è esposto con un comunicato ufficiale: "Ancora una volta discutiamo degli aberranti abusi razziali il giorno dopo una partita. È inaccettabile e deve finire. Il Liverpool condanna ogni forma di discriminazione e continuerà a lavorare assieme ai propri partner nelle campagne contro tutto ciò. Come club offriremo ai nostri giocatori ogni tipo di supporto di cui avranno di bisogno. Stiamo lavorando inoltre con le autorità per identificare e, se possibile, perseguire i responsabili".

It is utterly unacceptable. It has to stop. pic.twitter.com/ij8qykJjqU

— Liverpool FC (@LFC) April 7, 2021