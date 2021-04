Liverpool eliminato dal Real, Klopp: "Sbagliato timing dei cambi, ma confronto perso a Madrid"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato dopo lo 0-0 contro il Real Madrid che è costato l'eliminazione ai Reds dalla Champions League: "Abbiamo perso il confronto a Madrid, mi sembra evidente. Ieri ad Anfield è stato diverso, fossimo andati sull'1-0 ora staremmo sicuramente parlando di altro. Non è stato semplice per il Real Madrid, noi eravamo bravi, aggressivi, con buone idee e abbiamo avuto tante occasioni all'inizio. Con i se e con i ma però non si va da nessuna parte, il Real poi ha gestito tutto con esperienza. Salah? Molte volte in passato Momo ha chiuso azione del genere col gol. Nella ripresa abbiamo cambiato molto ma forse non al momento giusto. Volevamo gambe fresche ma abbiamo perso ritmo in certi momenti del match. Ora, sfortunatamente, potremo concentrarci solo sulla Premier League".