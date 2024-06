Ufficiale Liverpool, già definito il prestito di Ramsay nella prossima stagione. Giocherà al Wigan

Reduce dalla seconda parte di stagione trascorsa in prestito al Bolton, il giovane difensore scozzese Calvin Ramsay (20 anni) è di ritorno a Liverpool ma ripartirà subito.

Come annunciato direttamente dalla società in maglia rossa tramite i propri canali social, infatti, il terzino classe 2003 militerà nella prossima stagione in prestito al Wigan Athletic, società di League One, terza divisione del calcio professionistico in Inghilterra.