Liverpool, Grujic in uscita: il prezzo è calato, l'Hertha Berlino vuole riportarlo in Bundesliga

vedi letture

Non solo entrate, il Liverpool ragiona anche sul mercato in uscita. Marko Grujic è uno dei maggiori indiziati alla cessione, tant'è che Jurgen Klopp l'avrebbe già messo sul mercato per 14 milioni di euro, un prezzo più basso rispetto a quello fatto la scorsa estate. L'Hertha Berlino, club nel quale tra il 2018 e il 2020 il serbo ha militato in prestito, è molto interessato e nelle prossime settimane ne parlerà coi Reds. A scriverlo è Berlin Kurier.