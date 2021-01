Liverpool, i numeri preoccupano: quasi un mese fa l'ultimo gol in campionato

Il ko del Liverpool in casa contro il Burnley, oltre ad aver chiuso un incredibile record di 68 partite casalinghe senza sconfitte in Premier League (l'ultima il 23 aprile 2017 contro il Crystal Palace) evidenzia un dato che inizia ad essere inquitante: Zero reti nelle tre partite di campionato del 2021, più una quarta a dicembre. Un dato sorprendente per una squadra che solo un anno fa dominava in Premier League e che di questi tempi non solo aveva segnato in tutte e 19 le partite, ma ne aveva vinte persino 18, con l'unico pari in casa del Manchester United. Una statistica che fa riflettere soprattutto Jurgen Klopp, tanto che nel dopogara contro il Burnley ha definito "silly" (stupido) anche solo pensare come questa squadra oggi possa competere per il titolo. Paradosso di questo momento è che l'emergenza vera tra i reds è in difesa, con il tecnico costretto nelle ultime partite a improvvisare centrali giocatori come Henderson e Fabinho. Con risultati nemmeno negativi visto che i gol incassati in questo inizio anno sono stati due, uno dei quali su rigore. Ma davanti, nonostante la disponibilità di tutta la batteria, qualcosa non va. Nell'ultimo incontro sono stati lasciati in panchina Salah e Firmino, salvo poi correre ai ripari dopo nemmeno un'ora di gioco. Una statistica fa impressione: 87 tiri consecutivi senza andare a segno, 60 in più di ogni squadra in Premier League. L'ultimo a gonfiare la rete avversaria è stadio Sadio Mané il 27 dicembre, quasi un mese. Gol che peraltro non servì a battere il West Bromwich penultimo in classifica.