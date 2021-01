Liverpool, Klopp: "C'è una situazione delicata nel mondo. Non credo arriverà qualcuno a gennaio"

Jurgen Klopp annuncia che non ci saranno acquisti a gennaio, nonostante l'emergenza nel reparto arretrato. Nell'ultimo incontro il Liverpool ha giocato con Henderson e Fabinho centrali di difesa, perdendo contro il Southampton. Nonostante gli infortuni di Van Dijk, Gomez e Matip, il tecnico ha dichirato: "Non posso dire che certamente non prenderemo nessuno, semplicemente non è una cosa probabile a causa della situazione nel mondo. Se dovesse arrivare una soluzione, e non so se arriverà, sarebbe per un breve periodo e non lo troverei giusto, non aiuterebbe".