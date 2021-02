Liverpool, l'emozione di Davies: "Mai stato a Anfield, per me è un'opportunità incredibile"

Il nuovo acquisto del Liverpool Ben Davies ha rilasciato le primissime dichiarazioni al sito ufficiale del club: "Sono ovviamente felice di essere qui. E' un'enorme opportunità. Ovviamente è stata un po' una sorpresa quando è arrivata la chiamata, ma, una volta che inizi a capire, l'opportunità che ho di fronte è incredibile. Sarei sciocco a non sfruttare al massimo e imparare dai giocatori. Non sono mai stato ad Anfield e non ho ancora dato un'occhiata in giro. Ho dato un'occhiata veloce al campo e sembra un tappeto, cosa che ovviamente ti aspetti. In realtà non sono ancora uscito dal tunnel, quindi non vedo l'ora. Anche solo essere in questo tipo di atmosfera è fantastico".