Liverpool-Lipsia 2-0, le aperture inglesi: “Salah e Mane regalano i quarti ai Reds"

Il Liverpool aveva già un piede nei quarti di finale di Champions League dopo la gara d'andata contro il RB Lipsia e il 2-0 di questa sera non ha fatto altro che certificare il passaggio del turno della squadra di Jurgen Klopp che così si mette alle spalle, almeno per qualche ora, i problemi in Premier League dove la squadra non riesce a decollare ed è lontana dalle zone di vertice della Premier League. Queste le aperture dei quotidiani inglesi dopo il fischio finale con l'attenzione puntata sui due uomini copertina della serata: Mohamed Salah e Sadio Mane.

Daily Mail: “Salah e Mane colpiscono e blindano il passaggio ai quarti di finale dei Reds".

The Sun: “I Reds raggiungono i quarti di finale di Champions League grazie a Salah e Mane”.

Express: “La vittoria sul Lipsia dimostra che il progetto di Klopp è vivo. Il Liverpool puà vincere la Champions League”.

The Guardian: “Salah e Mane fanno passare i Reds. Il Liverpool si lascia alle spalle i problemi casalinghi”.

Skysports: “Il Liverpool supera il Lipsia e raggiunge i quarti di finale".

Evening Standard: “Salah e Mane siglano il passaggio ai quarti di finale per il Liverpool”