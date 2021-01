Liverpool-Manchester United 0-0, le pagelle: Salah non punge, Maguire chiude tutto

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0

LIVERPOOL

Alisson 6,5- Inoperoso nella prima frazione, nella seconda parte di gara chiamato in causa un paio di volte da Fernandes e Pogba si fa trovare pronto.

Alexander Arnold 6,5- Spinge molto all’inizio della contesa, cercando di trovare dei giusti traversoni.

Henderson 6- Vista l’emergenza difensiva viene retrocesso di qualche metro rispetto al suo raggio d’azione fornendo una buona gara.

Fabinho 6,5- Molto più avvezzo rispetto al compagno a svolgere il compito di centrale difensivo, attento nel gestire spalle alla porta Martial.

Robertson 6,5- Spinge parecchio lanciandosi spesso in azioni offensive sul suo lato di competenza.

Alcantara 6,5- Cervello del centrocampo del Liverpool tutte le azioni passano dai suoi piedi molto educati.

Wijnaldum 5,5- Silente rispetto ai suoi standard, non riesce a trovare i tempi giusti per l’inserimento. (Dal 90’ Milner sv).

Shaqiri 5,5- Lo United è una delle sue vittime preferite e Klopp lo getta nella mischia dal primo minuto, qualche buono spunto ma nulla di più. (Dal 77’ Jones sv).

Salah 5,5- In difficoltà sulla trequarti, non riesce ad essere devastante perché di spazi ce ne sono pochi.

Firmino 5,5- Egoista per ben due volte, invece che servire Robertson decide di tirare male e molto lontano dai pali in entrambe le situazioni. (Dall’84 Origi sv).

Manè 5,5- Non riesce a sgasare sulla fascia come suo solito, pochi anche i contropiedi del Liverpool che sono il suo habitat naturale.

MANCHESTER UNITED

De Gea 6- Spettatore non pagante di questo big match, guida bene la linea difensiva.

Wan Bissaka 6- Ci mette un po’ per prendere le misure agli esterni del Liverpool che insistono parecchio nel provare a sfondare sulla sua fascia.

Lindelof 6,5- La sua è una gara senza sbavature, riesce a tenere a bada tranquillamente Firmino.

Maguire 6,5- Salah gravita dalla sua parte ma lui non si fa problemi. Blocca qualsiasi cosa passi dalle sue parti.

Shaw 6,5- E’ l’unico della linea difensiva dello United che prova a sganciarsi in avanti e dialogare con l’attacco.

Fred 6- Muscoli e corsa necessari per poter reggere il confronto con la mediana del Liverpool.

McTominay 6- In ombra rispetto alle gare precedenti, a lui sono affidate le chiavi del centrocampo del Manchester United che oggi funziona ad intermittenza.

Rashford 5,5- Prova ad attaccare la profondità ripetutamente, litiga spesso col fuorigioco.

Fernandes 6- I palloni giocabili sono veramente pochi, va vicino alla rete nel primo tempo con una punizione che finisce lontana dall’incrocio dei pali di qualche centimetro. (Dal 90’ Greenwood sv).

Pogba 5,5- Lontano dal gioco, non sembra che il suo ruolo da centrocampista/trequartista di destra gli si addica molto. Una buona conclusione sul finale di gara.

Martial 5,5- Non incide sulla gara, cerca di farsi spazio nella difesa del Liverpool senza fortuna. (Dal 60’ Cavani 5,5- Non riesce ad incidere, ma non ha tante chances).