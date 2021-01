Liverpool senza centrali. Ma Klopp ribadisce: "Non prenderemo gente a caso"

Dopo l'infortunio che se confermato potrebbe tenere fuori Joel Matip per molto tempo, il Liverpool è in totale emergenza nel reparto arretrato considerando i lungodegenti Van Dijk e Gomez, con entrambi i giocatori che hanno terminato anzitempo la stagione. Tuttavia Jurgen Klopp ribadisce che il club non cercherà sostituti: "Io e il club pensiamo e cerchiamo sempre di fare la cosa più giusta. Non cerco sul mercato gente a caso ma soltanto il giocatore adatto a noi. Abbiamo in rosa alcuni difensori, un po' pochi al momento. Quello che sta capitando alla nostra difesa è davvero assurdo".