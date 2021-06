Llorente non pensa all'addio: "All'Atletico Madrid sono felice. Voglio continuare qui"

Intervistato da AS il centrocampista Marcos Llorente ha parlato anche del proprio futuro dicendosi felice all’Atletico Madrid: “Ho ancora molti anni di carriera davanti e la mia idea è quella di continuare con l’Atletico. Qui sono felice, ho disputato un’ottima stagione e vinto il campionato. Poi nel calcio tutto può succedere, ma vorrei restare. - continua Llorente – Rinnovo? Ci sono stati dei colloqui in passato, ma non è arrivato l’accordo. Ma non è un problema per me”.