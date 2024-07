Ufficiale Lokonga via dalla Premier League, ecco il Siviglia: "Spero di rimanere a lungo, sono grato a Klopp"

Albert-Mboyo Sambi Lokonga ha firmato ufficialmente con il Siviglia. Il centrocampista classe '99 lascia l'Arsenal e la Premier League per iniziare una nuova avventura in prestito al club rojiblancos, anche se gli spagnoli si tengono il diritto di un'opzione di acquisto del giocatore congolese ma naturalizzato belga.

Il comunicato e le prime parole. "Il Siviglia FC e l'Arsenal FC hanno raggiunto un accordo per il prestito stagionale, con opzione di acquisto, del 24enne centrocampista belga Albert-Mboyo Sambi Lokonga (Verviers, 22 ottobre 1999)", la nota ufficiale emessa dalla società spagnola. Dopo aver apposto la propria firma sul contratto con il Siviglia, il neo acquisto si è presentato alla nuova piazza: "Sono molto felice di questi primi giorni. Sono grato per l'opportunità che mi hanno dato di giocare qui. Vorrei parlare un po' del Siviglia. Oggi è finalmente il giorno giusto e spero di rimanere a lungo perché ho molto da dimostrare. Klopp ha avuto buone parole e gliene sono grato".

Il retroscena sulla trattativa. "Abbiamo avuto delle conversazioni con Victor tempo fa e oggi finalmente si è concretizzato. Sapevo che sarebbe stato un grande giorno, ho più esperienza e sono un giocatore e una persona migliore. Tutti sanno che il Siviglia ha una grande storia. Spero di poter vincere molto in questo club". E per concludere, Lokonga ha detto che "per me la cosa più convincente è l'opportunità di vincere di nuovo e di far parte della squadra che sta scrivendo la sua storia".