ufficiale Luton, colpo dall'Arsenal: preso in prestito per un anno Lokonga

Colpo a centrocampo per il Luton neo promosso in Premier League, che quasi sul gong della sessione ha annunciato l'acquisto di Sambi Lokonga. Il centrocampista belga con passaporto congolese passa in prestito al piccolo Luton, lasciando l'Arsenal dove in questa annata avrebbe avuto poco spazio.