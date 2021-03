Low saluta la Germania. Voeller e Klinsmann in coro: "Vorrà chiudere con un grande Europeo"

Gli ex ct della Germania Rudi Voeller (2000-2004) e Jurgen Klinsmann (2004-06) hanno commentato dalle colonne di Kicker.de la decisione di Joachim Low di lasciare la panchina della Nazionale dopo ben 15 anni. “Jogi merita rispetto, ha ottenuto ottimi risultati e regalato un grande calcio per molti anni. - spiega Voeller- Ha fatto grandi cose per lo sport tedesco come vincere la Coppa del Mondo nel 2014 e ora ha la possibilità di finire alla grande con l’Europeo che si terrà in estate”. “Ho il massimo rispetto per la sua decisione, ha fatto tantissimo per il calcio tedesco e si è guadagnato una reputazione molto importante. Solo lui poteva prendere una decisione simile e sono sicuro che ci ha riflettuto a lungo. - spiega Klinsmann – Sono contento che abbia preso questa decisione perché la sua vita dopo così tanto tempo sulla panchina della nazionale ora migliorerà e dopo l’Europeo, in cui spero che possa salutare alla grande, avrà finalmente il tempo di venire in California a trovarmi”.