Voeller rinnova come ds della Germania: "Squadra che vince non si cambia"

Ex attaccante della Roma, Campione del Mondo con la Nazionale tedesca nel 1990, Rudi Völler rimarrà direttore della nazionale maggiore maschile e della nazionale Under 21 della Federazione calcistica tedesca (DFB) fino ai prossimi Campionati europei in Gran Bretagna e Irlanda del 2028: lo rende noto la DFB tramite un comunicato.

"Il 64enne Völler è tornato alla DFB nel febbraio 2023. Inizialmente, il suo ingaggio era previsto fino a dopo gli Europei in casa della scorsa estate, ma poi Völler, come Nagelsmann poco dopo di lui, ha prolungato il suo contratto nell'aprile 2024 fino alla fine della prossima Coppa del Mondo FIFA del 2026 in USA, Canada e Messico", si legge nel comunicato.

Il presidente Neuendorf: "Un elemento fondamentale per noi"

Il presidente della DFB Bernd Neuendorf ha dichiarato: "Rudi Völler è stato e rimane un elemento chiave nel riportare la nazionale alla vittoria dopo tre tornei deludenti. È di fondamentale importanza per il Ct della nazionale e la sua squadra, così come per l'intera DFB. Pertanto, per me è stata una priorità personale convincere Rudi a continuare a lavorare con noi dopo il rinnovo del contratto di Julian. Insieme, hanno scatenato una nuova euforia intorno alla nazionale. Per me, quindi, era chiaro: 'Squadra che vince non si cambia'. Sono felice che questa combinazione continuerà".