Lucas Moura difende Mourinho: "Siamo tutti sulla stessa barca, in Croazia colpe di tutti"

Lucas Moura ha parlato al London Evening Standard del momento del Tottenham, che non sta vivendo un momento facile, soprattutto dopo la clamorosa eliminazione in Europa League contro la Dinamo Zagabria: "È stata una settimana molto dura per noi e le sensazioni erano brutte, ma ieri abbiamo mostrato la nostra essenza, l'atteggiamento giusto. La cosa buona del calcio è che non ti dà tempo per piangere. Ieri sera abbiamo giocato in modo diverso (contro l'Aston Villa, ndr) ci siamo meritati la vittoria e ne sono felice. Abbiamo parlato della partita con la Dinamo: il mister ci ha detto tante cose, cose che devono restare tra noi. Ha molta esperienza e ha cercato di motivarci. È stato un bene per la partita di ieri. Ora abbiamo 9 partite davanti a noi, abbiamo la finale di Coppa di Lega e vogliamo finire bene la stagione. Contro la Dinamo ci sono mancate intensità, aggressività... È difficile da spiegare. Mourinho? Siamo tutti sulla stessa barca, abbiamo vinto insieme e perdiamo insieme. Quello che è successo in Croazia è stata colpa di tutti. Quando siamo in campo vogliamo solo vincere, sappiamo che abbiamo tanti tifosi che ci supportano in televisione. Crediamo nel nostro allenatore e conosciamo la nostra storia. Vogliamo vincere".