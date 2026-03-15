Luis Diaz squalificato, Bayern nervoso. Il CEO insorge: "Decisioni discutibili a nostro sfavore"

Ancora una volta il Bayern Monaco non è riuscito a vincere i suoi fantasmi e il tabù con il Bayer Leverkusen. Nello scontro diretto di ieri alla BayArena, infatti, la capolista di Bundesliga è rimasta inchiodata sull'1-1 dopo essere finita in 9 contro 11 nel finale, tra il rosso a Nico Jackson e un'espulsione criticata per Luis Diaz. Oltre alla rete discussa e tolta a Kane, così come a quella di Tah perché la palla era carambolata sul braccio, seppur aderente al corpo. Dinamica molto simile al caso del centravanti inglese.

È scoppiata la tempesta di polemiche e critiche nei riguardi dell'arbitro Dingert e della terna arbitrale, così come per l'utilizzo del VAR. Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern, ha dichiarato poco dopo la partita: "Questa è la peggiore prestazione di una terna arbitrale che io abbia mai visto in una partita di Bundesliga". Non ha impiegato tanto tempo il club tedesco a insorgere pubblicamente con un ricorso presentato per la squalifica di Luis Diaz dopo il rosso (somma di ammonizioni) per simulazione.

Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato del club, ha dichiarato a Sky Sports DE: "Osserviamo con preoccupazione l'andamento delle ultime settimane. La prestazione di Leverkusen è stata l'apice di una fase in cui siamo stati ripetutamente messi di fronte a decisioni discutibili. Che sia stato contro l'Amburgo, a Dortmund o a Leverkusen, ci sono stati continui episodi controversi, spesso a nostro sfavore. La DFB deve migliorare il livello dei suoi arbitri. Il fatto che l'arbitro Dingert ammetta l'errore è onorevole, ma da solo non ci aiuta".