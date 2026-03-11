Atalanta travolta, l'AD del Bayern Monaco: "Squadra da prendere sul serio, l'abbiamo fatto"

Il Bayern Monaco esce soddisfatto dalla sfida contro l’Atalanta, ma all’interno del club prevale la linea della prudenza. A sottolinearlo è stato l’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen, che nel discorso rivolto alla squadra dopo la partita ha voluto elogiare la prestazione dei bavaresi senza però abbassare la guardia in vista del ritorno. Il dirigente ha ricordato come la formazione bergamasca rappresentasse un avversario tutt’altro che semplice: “Sapevamo che l’Atalanta aveva vinto quattro delle ultime cinque partite contro squadre tedesche, quindi era una squadra da prendere molto sul serio”.



Dreesen ha poi fatto i complimenti allo staff tecnico guidato da Vincent Kompany e ai giocatori per la preparazione della gara e l’atteggiamento mostrato in campo: “Vincent e la squadra erano ben preparati. Siamo rimasti colpiti da quello che abbiamo visto nel primo tempo e, onestamente, ancora di più dal fatto che abbiate continuato a giocare con serietà nella ripresa, segnando altri gol”.

Secondo il dirigente, è proprio questo spirito a distinguere le grandi squadre: “Le vere squadre di vertice non si fermano mai. Oggi abbiamo fatto una dichiarazione. La porta per i quarti di finale è aperta, ma non ci siamo ancora”. Nel suo intervento Dreesen ha dedicato anche un pensiero ai giocatori usciti malconci dal match. “Jonas è in ospedale e molto probabilmente ha subito una commozione cerebrale. Ci dispiace molto anche per Phonzy: speriamo possa recuperare presto e capiremo meglio la situazione una volta tornati a Monaco. Lo stesso vale per Jamal. I nostri pensieri sono con lui: ha fatto una grande partita e siamo sicuri che supererà anche questo momento”.