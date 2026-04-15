Bayern Monaco, l'ad Dreesen: "Neuer? Nelle prossime settimane deciderà se proseguire o meno"

“Neuer? Sa che può contare su di noi e noi sappiamo di poter contare su di lui. Non solo ha giocato una gara di livello mondiale a Madrid, ma ha dato a questa squadra un supporto incredibile per tanti anni. È una personalità a cui i giocatori più giovani possono ispirarsi”. Nel pre partita della sfida di ritorno con il Real Madrid nei quarti di Champions League l’amministratore delegato del Bayern Monaco Jan-Christian Dreesen ha parlato così del portiere tedesco a DAZN.

Il dirigente ha poi parlato del futuro del quarantenne che ancora non ha deciso se proseguire o meno la sua carriera: "Abbiamo concordato che si prenderà il tempo necessario. Sono sicuro che prenderà una decisione nelle prossime settimane, e poi vedremo cosa succederà. – prosegue Dreesen – Sa che siamo contenti di lui e convinti della sua permanenza, ma decideranno il suo cuore, la sua forma e il suo benessere fisico e mentale”.

Neuerm che ha il contratto in scadenza a fine stagione, aveva parlato così prima della gara del proprio futuro: "Mi piacerebbe prendere una decisione il prima possibile. Ma non la baserò sui titoli. Idealmente vorrei vincerli tutti, ma anche i nostri avversari hanno voce in capitolo. Non ho ancora deciso, ma non passerà molto tempo prima che lo faccia. E a quel punto ci saranno i colloqui con il club". Il contratto, come noto, è in via di scadenza il prossimo 30 giugno.