Luiz Adriano festeggia la Libertadores in ospedale: la tata è in terapia intensiva per il Covid

Quella che sarebbe dovuta essere una delle notti più felici della sua vita si è trasformata in qualcos'altro. Luiz Adriano, attaccante del Palmeiras, ha dovuto lasciare la festa-celebrazione per la vittoria della Copa Libertadores perché la tata dei suoi figli era in ospedale, ricoverata d'urgenza a causa del COVID-19: "Non riuscivo a dormire perché lei era in terapia intensiva. Ho dovuto lasciare la festa e andare direttamente in ospedale ", ha detto l'ex Milan in un'intervista a Terceiro Tempo.