Ufficiale Mainz, cessione in prestito per Krauss: va in Championship a giocare al Luton Town

"Il centrocampista difensivo Tom Krauss - come si legge dal comunicato del Luton Town, sua nuova squadra - ha lasciato la massima serie tedesca per una stagione in Championship dopo aver accettato un prestito di una stagione dal Mainz, squadra della Bundesliga, soggetto all'autorizzazione internazionale e all'approvazione del permesso di lavoro.

Il nazionale tedesco Under 21 Krauß, pronunciato "Krauss", ha trascorso le ultime due stagioni nella prima divisione tedesca, nella sua patria, giocando 61 partite in Bundesliga con lo Schalke nel 2022/23 e con il Magonza la scorsa stagione.

Tom, nato a Lipsia, è un prodotto dell'accademia del Red Bull Lipsia ed è stato il primo giocatore nato in questa città a debuttare in prima squadra. Il centrocampista vanta esperienza anche nella seconda divisione tedesca, avendo giocato 63 partite in due stagioni mentre era in prestito all'FC Nürnberg. Il suo arrivo offre agli Hatters ulteriori opzioni a centrocampo, dopo gli acquisti estivi di Shandon Baptiste e Liam Walsh".