Ufficiale Doppio colpo per il Colonia: Jakub Kaminski e Tom Krauss arrivano in prestito

Il neopromosso Colonia continua a rafforzare la sua rosa in vista della stagione 2025-26 con l'arrivo di due volti noti del panorama calcistico tedesco ed europeo: Jakub Kaminski e Tom Krauss arrivano in prestito per una stagione.

Il primo ad essere ufficializzato è stato Kamiński, 23enne nazionale polacco, che ha completato le visite mediche e firmato con il club nella giornata di venerdì. L'esterno offensivo arriva dal Wolfsburg con un bagaglio già consistente di esperienza in Bundesliga. Dotato di velocità e tecnica, Kamiński rappresenta un innesto dinamico per l’attacco biancorosso. Il direttore sportivo Thomas Kessler lo ha descritto come "un giocatore ambizioso che si inserisce perfettamente nel progetto sportivo e che può subito dare un contributo importante alla squadra".

A rafforzare il centrocampo arriva invece Tom Krauss, 24 anni, in prestito dal Magonza. Reduce da una stagione divisa tra Luton Town (23 presenze in Premier League) e Bochum (14 presenze in Bundesliga), Krauss porta in dote grinta, dinamismo e una già ampia esperienza nel calcio di alto livello. Cresciuto nel vivaio del Lipsia, ha esordito in Bundesliga nel 2020 sotto la guida di Julian Nagelsmann. Nel corso della carriera ha collezionato oltre 160 presenze tra Bundesliga e Zweite Liga, vestendo anche le maglie di Norimberga e Schalke 04. Krauss si è detto entusiasta: "Il progetto del Colonia mi ha convinto subito, e non vedo l’ora di iniziare con la squadra già da lunedì".