Maledetta pubalgia, colpito anche il Real Madrid: Mastantuono salta la sfida di Liverpool

Il Real Madrid perde un altro pezzo importante alla vigilia del big match di Champions League contro il Liverpool. Questa volta tocca a Franco Mastantuono, il giovane talento argentino di appena 18 anni, rivelazione della prima parte di stagione con 12 presenze, un gol e un assist.

Secondo quanto riportato da Cadena COPE, il centrocampista ex River Plate non partirà per Anfield a causa della pubalgia che lo ha costretto a lavorare in palestra durante la seduta di lunedì. Una notizia che arriva nel momento meno opportuno per Xabi Alonso, impegnato a gestire una rosa già ridotta dalle numerose assenze. Al momento, il club non ha ancora emesso un comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore né sui tempi di recupero, ma lo staff medico starebbe valutando con prudenza la situazione per evitare ricadute.

Mastantuono, arrivato quest’estate a Madrid per oltre 60 milioni di euro, si era subito imposto grazie alla sua personalità e alla capacità di muoversi tra le linee, conquistando spazio anche in Champions. La sua assenza priverà i Blancos di una pedina preziosa per la costruzione del gioco e la transizione offensiva. Il Real, che affronterà il Liverpool da capolista del campionato, dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi giovani proprio nella notte più attesa.