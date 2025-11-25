Real, una buona notizia per Xabi Alonso: Mastantuono a grandi passi verso il rientro

Tra le nuvole spunta un raggio di luce. Franco Mastantuono si è ripresentato agli allenamenti del Real Madrid lunedì a Valdebebas, regalando speranza dopo il deludente 2-2 contro l’Elche. Non è ancora pronto al ritorno completo, ma l’argentino ha partecipato alla prima parte della sessione insieme al gruppo, limitandosi a muoversi sul campo con controllo e sicurezza. La sua pubalgia non permette accelerazioni nei tempi di recupero.

Nonostante ciò, Mastantuono è più vicino al rientro. Non abbastanza per essere inserito nella lista dei convocati per la trasferta di domani ad Atene contro l’Olympiacos, ma il percorso di recupero procede nella giusta direzione. Lavoro mirato, fondamentale per questo tipo di problemi fisici, e, come mostrano le immagini ufficiali del club, il giocatore ha persino provato alcuni tiri insieme ai compagni, dimostrando progressi concreti.

L’attenzione di Xabi Alonso per la partita di mercoledì sarà rivolta anche ad altri due giocatori chiave: Tchouameni e Rüdiger, i cui stati di forma saranno valutati nell’allenamento odierno. Entrambi erano vicini alla convocazione per la sfida con l’Elche, soprattutto il francese. Con la squadra reduce da tre partite consecutive senza vittorie, Militao out e problemi a centrocampo evidenziati al Martínez Valero, il tecnico dovrà considerare attentamente il fattore necessità.