Real, Mastantuono ammette: "Oggi è meglio Yamal di me. Sta mostrando un livello incredibile"

Giovane promessa e al contempo grande speranza del Real Madrid, il trequartista argentino Franco Mastantuono si è raccontato a 'El Larguero' di Cadena SER per raccontare come stia procedendo il suo primo anno in casa Blanca dopo aver lasciato la madrepatria e il River Plate, soffermandosi soprattutto sulla potenza trasmessa nel primo Clasico vissuto in stagione. Anche se dalla gara contro il Barcellona è emerso tanto il paragone tra lui e Lamine Yamal.

"Ho già parlato di questo argomento. A me non piacciono i paragoni, ma è sempre bello avere avversari del calibro di Lamine, del Barcellona, della Spagna", ha riconosciuto Mastantuono. "Ti danno motivazione per diventare ancora migliore e speriamo di essere così per molti anni", la considerazione proposta dal giocatore classe 2007, vendita record nella storia del River Plate tra l'altro.

Ma su chi sia il migliore al momento, l'argentino ha fatto largo alla sincerità: "Oggi, Lamine", confida. "La verità è che sta mostrando un livello incredibile, lo ha già dimostrato ed è in un momento incredibile. Io sono appena arrivato al Madrid, sono in un processo di adattamento che spero sia rapido e che possa prendere quel ritmo europeo e quel ritmo del Madrid, e spero sia una storia molto lunga da raccontare e con molte partite come l’ultima che abbiamo visto, che è stata incredibile".