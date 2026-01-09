Ufficiale Il figlio di Malouda resta in Azerbaigian: il Sabah esercita il riscatto dal Lilla

Il giovane talento francese Aaron Malouda è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Sabah FK. Il club azero ha infatti esercitato l’opzione di trasferimento prevista nel contratto di prestito stipulato con il Lilla, rendendo definitivo il passaggio del 20enne figlio d'arte.

Malouda ha firmato un nuovo accordo quadriennale con il Sabah FK, legandosi alla società fino al 2030. Il francese era arrivato in Azerbaigian a settembre dello scorso anno e ha rapidamente dimostrato il suo valore sul campo. In questa prima parte di stagione ha collezionato 12 presenze, segnando due gol, contribuendo in modo significativo ai successi della squadra.

La dirigenza del club azero punta molto sul suo sviluppo e sulla sua capacità di incidere nelle partite chiave, convinta che il figlio dell'ex nazionale francese Florent possa crescere ulteriormente e diventare un elemento centrale per il futuro del Sabah. Il giovane esterno francese avrà ora l’opportunità di consolidarsi e di mostrare tutto il suo talento nel campionato azero.