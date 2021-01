Man City, De Bruyne: "Importante vincere col Chelsea. Falso nueve? Fatto del mio meglio"

Il centrocampista del Manchester City Kevin de Bruyne ha parlato ai microfoni di Sky Sports commentando così la vittoria conquistata in casa del Chelsea: "Penso che dopo cinque o dieci minuti abbiamo trovato il nostro ritmo, l'inizio è stato un po' carente e oggi ho avuto un ruolo un po' diverso, ma dopo abbiamo giocato molto bene. Abbiamo colto le nostre occasioni al momento giusto e difensivamente siamo stati solidi per 90 minuti, peccato che abbiamo subito quel gol all'ultimo minuto. Ruolo di falso nueve? Un po' bizzarro all'inizio, l'ho fatto un paio di volte nella mia carriera ovviamente abbiamo molti attaccanti fuori e l'allenatore mi ha chiesto di fare questo lavoro quindi ho fatto del mio meglio per farlo nel miglior modo possibile. E' importante vincere queste grandi partite, quest'anno abbiamo giocato alcune buone partite ma non ne abbiamo vinte nessuna, quindi oggi abbiamo dimostrato di poter vincere le grandi partite. Stiamo ancora combattendo una battaglia in salita ma ci stiamo avvicinando, è tutto ciò che possiamo fare ora".