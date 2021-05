Man City, De Bruyne salterà il Newcastle. Guardiola punta a recuperarlo per il Chelsea

Kevin De Bruyne salterà la sfida di domani contro il Newcastle. Lo ha confermato in conferenza stampa il tecnico del Manchester City Pep Guardiola. Il belga è ancora infortunato ma è sulla via del recupero e il tecnico conta di recuperarlo per la finale di Champions League in programma il 29 maggio contro il Chelsea.