Man City, eguagliato lo United di dieci anni fa: 4 trasferte europee senza subire reti

Il Manchester City eguaglia il Manchester United del 2010/11, che arrivò in finale di Champions League perdendo contro il Barcellona allenato proprio da Pep Guardiola. La squadra inglese questa sera ha infatti mantenuto la porta inviolata per la quarta trasferta europee di fila (Marsiglia, Olympiacos, Porto e Borussia Monchengladbach) eguagliando i cugini a distanza di dieci anni fa che non subirono reti contro Valencia, Bursaspor, Glasgow Rangers e Marsiglia. Dopo questa gara inoltre la squadra di Pep Guardiola ha raggiunto quota 24 partite con la porta inviolata in stagione, un risultato migliore della scorsa stagione quando il City chiude con 23 clean sheets.