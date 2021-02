Man City, Foden come Fabregas e Walcott: 4° volta negli ottavi diretta prima dei 21 anni

Il centrocampista del Manchester City Phil Foden scendendo in campo questa sera contro il Borussia Monchengladbach raggiungerà Cesc Fabregas e Theo Walcott in una speciale classifica. Quella dei giocatori che hanno giocato almeno una gara nella fase a eliminazione diretta in Champions League per quattro stagioni di fila prima di compiere 21 anni.

4 - Phil Foden is set to play in the Champions League knockout stage for a fourth season before turning 21 - only the third player to achieve that, along with Cesc Fabregas (2004-05 - 2007-08) and Theo Walcott (2006-07 - 2009-10). Education. pic.twitter.com/YB7o3iRtbR

— OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2021