Man United, Greenwood ha rinnovato. Solskjaer: "È l'esempio dell'ottimo lavoro dell'Academy"

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha commentato il rinnovo di Mason Greenwood fino al 2025: "Mason è un talento fantastico e un altro ottimo esempio del tipo di giocatore che la nostra Academy produce. Anche se è facile per le persone al di fuori del club dimenticare che Mason ha solo 19 anni, è il nostro lavoro come allenatori assicurarci che raggiunga il suo potenziale ed è nostro dovere aiutarlo in questo percorso. Mason è dotato per natura e ha un atteggiamento brillante; sappiamo quanto sarà importante per il Manchester United nelle prossime stagioni ".