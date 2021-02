Man United, Rashford: "Grandi meriti al di là dell'espulsione, possiamo migliorare ancora"

vedi letture

Le dichiarazioni di Rashford dopo Manchester United-Southampton 9-0.

L’attaccante del Manchester United Marcus Rashford ha commentato così lo storico successo per 9-0 sul Southampton: “Venivamo da due gare in cui non avevamo conquistato la vittoria e stasera volevamo rifarci. Ci siamo riusciti, mettendo in campo una prestazione davvero brillante. Dopo l’ottimo primo tempo, abbiamo segnato ancora più gol nella ripresa: questa è la mentalità giusta. Siamo stati agevolati dalla prima espulsione, ma abbiamo avuto anche i nostri meriti e nella ripresa abbiamo continuato ad attaccare e a segnare non pensando di aver già messo in cassaforte il risultato. Bruno Fernandes? Un giocatore straordinario, con cui è un piacere giocare. City e Liverpool sono due squadre forti, ma noi siamo un bel gruppo e abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Dobbiamo già cominciare a pensare alla prossima gara”.