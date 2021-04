Man United, Solskjaer su Pogba: "Sa che lo ritengo importantissimo per questa squadra"

Ole Gunnar Solskjaer commenta il successo netto del Manchester United contro la Roma in conferenza stampa. Ecco le impressioni del norvegese anche su Paul Pogba, in rete ieri sera contro il giallorossi. Il francese è in scadenza di contratto nel 2022 ma già da diversi mesi, anche per voce dell'agente del giocatore, Mino Raiola, c'è la volontà di cambiare aria: "Tratto Paul sempre allo stesso modo. Sa che lo ritengo un giocatore importantissimo per questa squadra. Voglio che sia in forma e lo voglio vedere correre perché ha tanta qualità. Quando è in forma è impossibile fermarlo".