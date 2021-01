Man United, Solskjaer: "Van de Beek ha solo bisogno di tempo" e lo annuncia titolare

Si è parlato molto delle difficoltà di Donny van de Beek che non sta riuscendo a dare il meglio al Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer però ha grande fiducia in lui e alla vigilia della sfida contro il Watford ha detto: "Ci sono così tanti esempi di giocatori che necessitano di un po' di tempo, giocatori di qualità. Abbiamo molti esempi nel nostro club e anche in altri club. A volte ci vuole tempo. Non ti aspetti che le persone che si prendono cura di lui siano tranquille a volte, specialmente quando vogliono il meglio per loro", ha spiegato il tecnico che ha confermato l'olandese titolare in FA Cup.