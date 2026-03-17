Man United, tifosi disperati: appello a Casemiro per restare. Yoro: "Tutti lo volevano..."

Casemiro ha già dichiarato che al termine della stagione se ne andrà dal Manchester United. In scadenza con il club inglese il prossimo 30 giugno, ma c'è chi non riesce ad accettare la separazione con l'ex Real Madrid, specialmente qualora ad Old Trafford la prossima stagione si tornerà a giocare in Champions League. Leny Yoro, compagno di squadra e difensore francese, ha sentito con le sue orecchie il coro intonato dai tifosi dei Red Devils "ancora un anno" all'indirizzo del brasiliano dopo il suo gol nella vittoria per 3-1 contro l'Aston Villa di domenica scorsa.

"Tutti volevano che restasse, è un giocatore davvero importante per noi", ha dichiarato Yoro. "Anche nello spogliatoio, ogni giorno, porta un'esperienza che nessun altro ha in squadra. Ha vinto tutto, e questo ci ha aiutato molto nelle partite e anche fuori dal campo", le parole riprese da ESPN. Anche il tecnico ad interim Michael Carrick è dispiaciuto per la scelta di Casemiro, ma non vede altra maniera che accettare quanto deciso dal giocatore.

Lo United, tuttavia, ha ancora l'opzione per attivare il rinnovo automatico di un anno nel contratto di Casemiro, sebbene a gennaio sia stato concordato ambo le parti che il 34enne parta in estate. E questa decisione non verrà ritirata: "Penso che quando qualcosa viene deciso, in un certo senso il fatto stesso che sia ufficiale renda le cose un po' più facili e tutti comprendano realmente la situazione", ha dichiarato Carrick. "L'impatto che ha avuto è stato eccezionale, certamente da quando sono qui e lavoro con lui, così come la sua influenza all'interno della squadra, nei momenti cruciali e con i suoi gol".