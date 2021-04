Man United, Woodward lascia a fine stagione. Glazer: "Sempre il benvenuto a Old Trafford"

Adesso è ufficiale, nel pieno caos della Superlega, il Manchester United ha reso noto che il vicepresidente esecutivo Ed Woodward lascerà il suo incarico alla fine del 2021. A commento, arrivano le parole del proprietario Joel Glazer ai canali ufficiali del club: "Woodward ha servito il club con grande distinzione. A nome di tutti noi dello United, vorrei mettere in evidenza i nostri più sinceri ringraziamenti per il suo instancabile lavoro e per la sua dedizione. Il suo contributo al club è stato enorme e sarà sempre il benvenuto a Old Trafford come parte della famiglia del Manchester United".